2020-02-07T14:43:17+03:00
Происшествия

В Ярославле осудили водителя маршрутки, из-за которого пассажирка получила черепно-мозговую травму, ушиб мозга и переломы

Суд ограничил свободу мужчины и дал штраф от пострадавшей
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
ПАЗик наехал на снежное отложение, водитель не успел среагировать, и маршрутка опрокинуласьПАЗик наехал на снежное отложение, водитель не успел среагировать, и маршрутка опрокинуласьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В середине декабря 2018 года маршрутка, за рулем которой находился 45-летний мужчина, двигалась по Промышленному шоссе. В какой-то момент ПАЗик наехал на снежное отложение, водитель не успел среагировать, и маршрутка опрокинулась.

57-летняя пассажирка получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом височной кости и другие травмы.

На водителя возбудили уголовное дело. Он полностью раскаялся в содеянном, оказал помощь пострадавшей женщине. Также суд учел, что у мужчины есть двое несовершеннолетних детей и назначил наказание в виде ограничения свободы на 1,5 года.

– Кроме того, судом удовлетворен иск потерпевшей на сумму 300 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Миронов увидит ярославские паводки с вертолета
В Ярославле затопило верхний ярус Волжской набережной
«КАПИТАЛ МС» ИНФОРМИРУЕТ РОССИЯН О ПРАВЕ НА ЕЖЕГОДНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В Ярославле осудили водителя маршрутки, из-за которого пассажирка получила черепно-мозговую травму, ушиб мозга и переломы
Взял кассу. В Рыбинске вор не стал мелочиться и унес кассовый аппарат с наличкой
«Люди в панике, люди страдают»: ярославский председатель затопленного садоводства обратился к Генпрокурору России
В Ярославле драка у торгового центра закончилась смертью
В Ярославле изменилось расписание автобусов №139 и №139А
Бывшие ярославские выпускники рассказали абитуриентам, как получить на экзамене 100 баллов
В Ярославской области должница по алиментам отказалась возвращаться к детям
Ярославские спасатели приехали в затопленный поселок и эвакуировали на лодке 89-летнюю бабушку
В организациях Ярославля вводят электронные трудовые книжки
Рыбинцы придумали целую схему, чтобы потратить украденные деньги
В Ярославле мэрия разрешила межевание площади Волкова
У переславца отобрали телефон и через приложение сняли 736 тысяч рублей
«Буревестник» на Урале прервал свою 7-матчевую победную серию
«Ярославич» едва не заблудился на Муромской дорожке
Ввоз грунта на полигон Тутаевского района временно прекращен
Строительство детской поликлиники в Ярославле продолжат в этом году
В Ярославском МЧС опубликовали список территорий, которые может затопить