В Ярославле осудили водителя маршрутки, из-за которого пассажирка получила черепно-мозговую травму, ушиб мозга и переломы

7 Февр. 2020 2020-02-07T14:43:17+03:00

ПАЗик наехал на снежное отложение, водитель не успел среагировать, и маршрутка опрокинулась Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В середине декабря 2018 года маршрутка, за рулем которой находился 45-летний мужчина, двигалась по Промышленному шоссе. В какой-то момент ПАЗик наехал на снежное отложение, водитель не успел среагировать, и маршрутка опрокинулась.

57-летняя пассажирка получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом височной кости и другие травмы.

На водителя возбудили уголовное дело. Он полностью раскаялся в содеянном, оказал помощь пострадавшей женщине. Также суд учел, что у мужчины есть двое несовершеннолетних детей и назначил наказание в виде ограничения свободы на 1,5 года.

– Кроме того, судом удовлетворен иск потерпевшей на сумму 300 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU