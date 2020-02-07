В Ярославле осудили водителя маршрутки, из-за которого пассажирка получила черепно-мозговую травму, ушиб мозга и переломы
В середине декабря 2018 года маршрутка, за рулем которой находился 45-летний мужчина, двигалась по Промышленному шоссе. В какой-то момент ПАЗик наехал на снежное отложение, водитель не успел среагировать, и маршрутка опрокинулась.
57-летняя пассажирка получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом височной кости и другие травмы.
На водителя возбудили уголовное дело. Он полностью раскаялся в содеянном, оказал помощь пострадавшей женщине. Также суд учел, что у мужчины есть двое несовершеннолетних детей и назначил наказание в виде ограничения свободы на 1,5 года.
– Кроме того, судом удовлетворен иск потерпевшей на сумму 300 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU