В Ярославле уровень воды в Волге снизился на 74 сантиметра

9 Февр. 2020 2020-02-09T12:30:19+03:00

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О снижении уровня воды в Волге сообщили на заседании рабочей группы областной комиссии по предотвращению ЧС и пожарно безопасности 8 февраля. В городе уровень воды снизился на 74 сантиметра, в Ярославском районе - на 25 сантиметров. Вода уходит и в Тутаевском, Некрасовском, Рыбинском районах, а также у соседей, в Костромском регионе.

Исследования ледяного затора, который образовался из-за перепада температур, показали, что при условии соблюдения введенных режимов работы гидроузлов, механическое вмешательство не требуется. Кроме того, на следующей неделе ожидаются плюсовые температуры воздуха днем и минусовые ночью, поэтому заторы, по словам специалистов, будут размываться самостоятельно. Сейчас толщина льда на заторе не превышает 22 сантиметров. Воздействие на него может привести к непредсказуемым последствиям.

С 8 февраля в Ярославле из-за подтопления закрыта для движения Тверицкая набережная.

ИСТОЧНИК KP.RU