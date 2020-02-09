В Ярославле ограничили движение транспорта по Тверицкой набережной

9 Февр. 2020 2020-02-09T11:57:57+03:00

Запрет на движение транспорта действует с 8 февраля Фото: Мэрия Ярославля

Действует оно с 8 февраля

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Из-за подъема воды в Волге и подтопления отдельных территорий в Ярославле, администрация города ввела временное ограничение движения транспорта на Тверицкой набережной.

Проезд автомобилей запрещен от дома №47 до дома №65"Д" по улице Косая Гора, а также от дома №2 до дома №37 по улице Старые Куксенки.

Водителей просят быть предельно внимательными на указанных участках улично-дорожной сети города и соблюдать требования Правил дорожного движения РФ. Ведется постоянный мониторинг ситуации.

А тем временем, уровень воды в Волге упал уже на 16 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU