В Ярославле ограничили движение транспорта по Тверицкой набережной
Действует оно с 8 февраля
Запрет на движение транспорта действует с 8 февраляФото: Мэрия Ярославля
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Из-за подъема воды в Волге и подтопления отдельных территорий в Ярославле, администрация города ввела временное ограничение движения транспорта на Тверицкой набережной.
Проезд автомобилей запрещен от дома №47 до дома №65"Д" по улице Косая Гора, а также от дома №2 до дома №37 по улице Старые Куксенки.
Водителей просят быть предельно внимательными на указанных участках улично-дорожной сети города и соблюдать требования Правил дорожного движения РФ. Ведется постоянный мониторинг ситуации.
А тем временем, уровень воды в Волге упал уже на 16 сантиметров.
ИСТОЧНИК KP.RU