2020-02-09T11:57:57+03:00
Общество

В Ярославле ограничили движение транспорта по Тверицкой набережной

Действует оно с 8 февраля
Полина Вачнадзе
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Запрет на движение транспорта действует с 8 февраляЗапрет на движение транспорта действует с 8 февраляФото: Мэрия Ярославля
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Из-за подъема воды в Волге и подтопления отдельных территорий в Ярославле, администрация города ввела временное ограничение движения транспорта на Тверицкой набережной.

Проезд автомобилей запрещен от дома №47 до дома №65"Д" по улице Косая Гора, а также от дома №2 до дома №37 по улице Старые Куксенки.

Водителей просят быть предельно внимательными на указанных участках улично-дорожной сети города и соблюдать требования Правил дорожного движения РФ. Ведется постоянный мониторинг ситуации.

А тем временем, уровень воды в Волге упал уже на 16 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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