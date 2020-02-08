Уровень воды в Волге упал на 16 сантиметров

8 Февр. 2020 2020-02-08T14:55:53+03:00

Но режим повышенной готовности пока не отменен

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В пресс-службе мэрии сообщили, что уровень воды в Волге снизился на 16 сантиметров, а на некоторых участках – на 22 сантиметра. Это случилось результате изменений в работе Рыбинского и Нижегородского гидроузлов.

— В районе Тверицкой набережной остаётся подтоплен участок дороги протяженностью 100 метров. Затоплений жилых домов не зафиксировано, — прокомментировал ситуацию начальник отдела по делам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и обеспечению пожарной безопасности мэрии Ярославля Алексей Чикалёв.

Также введено ограничение движения на городских улицах.

Метеорологи прогнозируют планомерное потепление. Это может препятствовать образованию торосов.

Спасатели продолжают патрулировать прибрежные зоны. Режим повышенной готовности не отменен.

ИСТОЧНИК KP.RU