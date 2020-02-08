2020-02-08T14:55:53+03:00
Общество

Уровень воды в Волге упал на 16 сантиметров

Но режим повышенной готовности пока не отменен
Екатерина РЯБЦЕВА
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Потепление может препятствовать образованию торосовПотепление может препятствовать образованию торосовФото: Полина Вачнадзе
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В пресс-службе мэрии сообщили, что уровень воды в Волге снизился на 16 сантиметров, а на некоторых участках – на 22 сантиметра. Это случилось результате изменений в работе Рыбинского и Нижегородского гидроузлов.

— В районе Тверицкой набережной остаётся подтоплен участок дороги протяженностью 100 метров. Затоплений жилых домов не зафиксировано, — прокомментировал ситуацию начальник отдела по делам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и обеспечению пожарной безопасности мэрии Ярославля Алексей Чикалёв.

Также введено ограничение движения на городских улицах.

Метеорологи прогнозируют планомерное потепление. Это может препятствовать образованию торосов.

Спасатели продолжают патрулировать прибрежные зоны. Режим повышенной готовности не отменен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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