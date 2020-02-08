«В отпуске интернет есть»: мэр Ярославля рассказал, что контролирует затопленный город в онлайне

8 Февр. 2020 2020-02-08T07:13:56+03:00

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Мэр Ярославля Владимир Волков принял решение ограничить движение транспорта на двух дорогах города в Заволжском районе: на подъезде к улице Косая Гора и части Тверицкой набережной от дома №47 до № 65. Автомобилисты в это время будут двигаться по дублерам. На 7 февраля в Ярославле пока нет подтопленных жилых домов.

– Чтобы предотвратить лишние вопросы, сразу напишу: в отпуске интернет есть, в городе оперативный штаб работает и ежечасно докладывает мне обстановку, – рассказал любопытным Владимир Волков на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, в пятницу, 7 февраля в Ярославской области вода в Волге поднялась до критических отметок.

ИСТОЧНИК KP.RU