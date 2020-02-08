Начальник ГУ МЧС России по Ярославской области: жители подтопленных территорий пока отказываются от эвакуации

8 Февр. 2020 2020-02-08T09:22:52+03:00

А на Стрелке и на улице Подзеленье отключили энергообеспечение

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Специалисты приняли решение не воздействовать на ледовые заторы Росгидрометом из-за сильных морозов.

В настоящий момент Ярославль, Ярославский и Некрасовский районы находятся в режиме «Повышенной готовности». Начальник ГУ МЧС России по Ярославской области Олег Бочаров отметил, что жители подтопленных населенных пунктов пока отказываются от эвакуации.

В пятницу, 7 февраля, спасатели Центра гражданской защиты осмотрели Волжскую набережную. На Стрелке и в районе улицы Подзеленье было принято решение отключить энергообеспечение.

Также МЧС контролирует участки вдоль Тормозного шоссе и пешеходные мосты через Дунайку во Фрунзенском районе. Перейти речку у дома №15 на Ильинской улице уже невозможно. Остались три варианта: по пешеходным переходам вдоль проезжей части Фрунзе, проезжей части Тормозного шоссе и в районе дома №53 на Фрунзе.

ИСТОЧНИК KP.RU