Губернатор Миронов увидит ярославские паводки с вертолета
Замминистра МЧС Виктор Яцуненко принял решение уменьшить сбросы с Рыбинского гирдоузла до полутора тысяч кубометров в сутки, а на Нижегородском увеличить до 2800 кубов. По мнению экспертов, это поможет размыть ледовый затор на границе Ярославского и Некрасовского районов. Оценить размеры затора поможет разметка с воздуха.
– Приму в ней участие вместе со специалистами по гидрологии и сотрудниками МЧС, – сообщил на своей странице в Фейсбуке глава региона Дмитрий Миронов.
В настоящий момент в области введен режим повышенной готовности. Замеры воды ведутся каждые три часа.
– Жителей региона и СМИ прошу не поддаваться панике. Будем спокойно и конструктивно решать все вопросы, – отметил губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU