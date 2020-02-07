Губернатор Миронов увидит ярославские паводки с вертолета

7 Февр. 2020 2020-02-07T16:49:42+03:00

А еще глава региона призвал жителей не поддаваться панике

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Замминистра МЧС Виктор Яцуненко принял решение уменьшить сбросы с Рыбинского гирдоузла до полутора тысяч кубометров в сутки, а на Нижегородском увеличить до 2800 кубов. По мнению экспертов, это поможет размыть ледовый затор на границе Ярославского и Некрасовского районов. Оценить размеры затора поможет разметка с воздуха.

– Приму в ней участие вместе со специалистами по гидрологии и сотрудниками МЧС, – сообщил на своей странице в Фейсбуке глава региона Дмитрий Миронов.

В настоящий момент в области введен режим повышенной готовности. Замеры воды ведутся каждые три часа.

– Жителей региона и СМИ прошу не поддаваться панике. Будем спокойно и конструктивно решать все вопросы, – отметил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU