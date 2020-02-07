2020-02-07T11:51:35+03:00
Общество

В Ярославле изменилось расписание автобусов №139 и №139А

Автобус ходит до Заволжья
Полина Вачнадзе
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Изменилось расписание автобусов №139 и №139аИзменилось расписание автобусов №139 и №139аФото: Полина Вачнадзе
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В Ярославле изменилось расписание движения автобусов, которые ходят по маршруту №139 и №139А. Теперь от автовокзала автобусы будут отходить в 07:50, 08:30, 09:30, 10:10, 12:00, 12:50, 15:25, 16:10, 17:05, 18:00, 18:45, 18:40.

От остановки «Поселок Заволжье» транспорт будет уходить в 07:00, 07:40, 08:40, 09:20, 11:15, 11:55, 14:40, 15:20, 16:10, 17:10, 17:55, 18:55.

Напомним, что с 3 февраля по маршруту №500 «Ярославль Главный – Рыбинск» начали ходить дополнительные рейсы в выходные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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