В Ярославле изменилось расписание автобусов №139 и №139А

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:51:35+03:00

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В Ярославле изменилось расписание движения автобусов, которые ходят по маршруту №139 и №139А. Теперь от автовокзала автобусы будут отходить в 07:50, 08:30, 09:30, 10:10, 12:00, 12:50, 15:25, 16:10, 17:05, 18:00, 18:45, 18:40.

От остановки «Поселок Заволжье» транспорт будет уходить в 07:00, 07:40, 08:40, 09:20, 11:15, 11:55, 14:40, 15:20, 16:10, 17:10, 17:55, 18:55.

Напомним, что с 3 февраля по маршруту №500 «Ярославль Главный – Рыбинск» начали ходить дополнительные рейсы в выходные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU