Из Ярославля в Рыбинск будут ходить дополнительные автобусы

4 Февр. 2020 2020-02-04T14:36:46+03:00

Рейсы будут ночные и только в выходные дни. ФОТО: группа "Ярославский автовокзал" ВКонтакте

Рейсы будут ночные и только в выходные дни

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С 3 февраля по маршруту №500 «Ярославль Главный» Рыбинск» вводятся дополнительные автобусные рейсы по субботам и воскресеньям.

От ОП «Ярославль Главный» автобус будет уходить в 23:10 и 23:40.

От КДП «Рыбинск» отправление в 21:10 и 21:50.

Тем временем в Ярославле на маршрутах №90 и №99 кроме привычных маршруток с 10 февраля будут ездить автобусы №90С и №99С. Стоимость проезда – 28 рублей, действуют все льготы.

ИСТОЧНИК KP.RU