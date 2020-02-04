Из Ярославля в Рыбинск будут ходить дополнительные автобусы
Рейсы будут ночные и только в выходные дни
Рейсы будут ночные и только в выходные дни. ФОТО: группа "Ярославский автовокзал" ВКонтакте
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С 3 февраля по маршруту №500 «Ярославль Главный» Рыбинск» вводятся дополнительные автобусные рейсы по субботам и воскресеньям.
От ОП «Ярославль Главный» автобус будет уходить в 23:10 и 23:40.
От КДП «Рыбинск» отправление в 21:10 и 21:50.
Тем временем в Ярославле на маршрутах №90 и №99 кроме привычных маршруток с 10 февраля будут ездить автобусы №90С и №99С. Стоимость проезда – 28 рублей, действуют все льготы.
ИСТОЧНИК KP.RU