Ввоз грунта на полигон Тутаевского района временно прекращен

6 Февр. 2020 2020-02-06T19:09:56+03:00

Сейчас специалисты определяют, токсичен ли грунт недавно туда привезенный

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О том, что сейчас ввоз грунта на полигон ТКО ООО "Экорегион" в Тутаевском районе прекращен, на своей странице в социальной сети сообщил заместитель председателя правительства области Роман Колесов. Напомним, на площадку завезли грунт с сильным химическим запахов, сразу же возникли подозрения о его токсичности.

- Специалистами проведено выездное обследование территории полигона. В настоящее время ввоз, какого либо грунта на полигон не производится. На месте работают бульдозеры, принадлежащие арендатору, - сказал Роман Колесов.

Свою проверку наряду с региональными специалистами проводит Росприроднадзор. Взяты пробы грунта, результаты его химического состава стант известны в течение двух недель.

О нарушении природоохранного законодательства жители региона могут сообщать по телефону горячей линии департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области (4852) 40-02-30, либо через электронную почту doosp@yarregion.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU