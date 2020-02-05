2020-02-05T14:22:39+03:00
Общество

Проводится проверка. В Тутаевский район привезли токсичные отходы?

На полигоне обнаружили свежий грунт с выраженным химическим запахом
Полина Вачнадзе
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Были взяты пробы грунта для определения химического состава. ФОТО: правительство Ярославской областиБыли взяты пробы грунта для определения химического состава. ФОТО: правительство Ярославской области
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Сейчас по факту ввоза токсичных отходов на полигон в древне Ильинское Тутаевского района проводится проверка. На место выехала экологическая лаборатория, специалисты областного департамента охраны окружающей среды и природопользования, а также сотрудники Росприроднадзора.

- Обнаружен свежепривезенный грунт с выраженным химическим запахом. Были взяты пробы грунта для определения химического состава, результаты будут известны в течение двух недель, пояснил главный эксперт комитета экологического надзора департамента Александр Прибылов.

О подобных фактах или подозрениях жители области могут сообщать по телефону горячей линии 8(4852)40-02-30, либо по электронной почте doosp@yarregion.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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