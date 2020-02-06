2020-02-06T16:27:04+03:00
Общество

Медработники поблагодарили Ярэнерго за восстановление уличного освещения рядом с клиникой

Установленные светильники не горели и создавали сложности для пациентов
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Специалисты «Россети Центр Ярэнерго» выехали на место и заменили перегоревшие лампыСпециалисты «Россети Центр Ярэнерго» выехали на место и заменили перегоревшие лампы
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За оперативное восстановление уличного освещения в адрес филиала «Россети центр Ярэнерго» поступила благодарность от медицинского центра, расположенного по Мурманскому проезду в городе Ярославе. В тексте письма сотрудники медицинского учреждения отметили, что установленные на прилежащей к клинике территории светильники не горели и создавали сложности для приходивших пациентов. Медперсонал учреждения обратился в единую дежурную-диспетчерскую службу с заявкой на не работающее уличное освещение. Приняв заявку от дежурно-диспетчерской службы, специалисты «Россети Центр Ярэнерго» выехали на место и заменили перегоревшие лампы. Благодаря усилиям Ярославских энергетиков дорога к медицинскому центру стала светлой и безопасной.

Благодаря усилиям Ярославских энергетиков дорога к медицинскому центру стала светлой и безопасной

Благодаря усилиям Ярославских энергетиков дорога к медицинскому центру стала светлой и безопасной

- Следуя принципам социальной ответственности, мы принимаем активное участие в проектах благоустройства региона своего присутствия. От качества уличного освещения областного центра напрямую зависит комфорт и удобство жителей, особенно в осенне-зимний период, когда продолжительность светового дня минимальная. Филиал «Ярэнерго» готов оказывать услуги по обслуживанию уличного освещения города и обеспечения его надежной работы. Для этого мы имеем все ресурсы: обученный персонал с соответствующими допусками к производству работ в электроустановках, парк специальной техники и материально-техническая базу, - отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр Ярэнерго» Манвел Мажонц.

В адрес филиала «Россети центр Ярэнерго» поступила благодарность от медицинского центра

В адрес филиала «Россети центр Ярэнерго» поступила благодарность от медицинского центра

За прошедший месяц сотрудники «Ярэнерго» в рамках исполнения заключенных между МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля и филиалом «Россети Центр Ярэнерго» договоров на обслуживание уличного освещения заменили более 800 перегоревших ламп, провели ревизию и ремонт 416 светильников. Ежедневно по заявкам мэрии бригады энергетиков устраняют неисправности в работе уличного освещения на городских улицах. В приоритетном порядке восстановление уличного освещения на крупных транспортных магистралях города для обеспечения пешеходной и транспортной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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