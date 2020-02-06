2020-02-06T10:17:23+03:00
Происшествия

В Ярославле на Которосльной набережной сбили пешехода

ДТП произошло вчера вечером
Полина Вачнадзе
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Девушка нуждается в леченииДевушка нуждается в леченииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Под колеса «Опеля» попала 20-летняя девушка. ДТП произошло вчера, 5 февраля, около 20 часов.

- По предварительной информации, мужчина 1993 года рождения, управляя автомобилем «Опель», произвел наезд на пешехода. Девушка нуждается в амбулаторном лечении, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

Сейчас по факту аварии проводится проверка. А на днях в суд передали уголовное дело в отношении водителя, который год назад на пешеходном переходе сбил бабушку, которая везла на санках свою 3-летнюю внучку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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