В Ярославле на Которосльной набережной сбили пешехода
ДТП произошло вчера вечером
Девушка нуждается в леченииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Под колеса «Опеля» попала 20-летняя девушка. ДТП произошло вчера, 5 февраля, около 20 часов.
- По предварительной информации, мужчина 1993 года рождения, управляя автомобилем «Опель», произвел наезд на пешехода. Девушка нуждается в амбулаторном лечении, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.
Сейчас по факту аварии проводится проверка. А на днях в суд передали уголовное дело в отношении водителя, который год назад на пешеходном переходе сбил бабушку, которая везла на санках свою 3-летнюю внучку.
ИСТОЧНИК KP.RU