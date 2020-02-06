Новая школа во Фрунзенском районе Ярославля будет открыта в 2021 году

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:04:52+03:00

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Новую школу на 750 мест строят у дома №30 на улице Чернопрудной. Общая стоимость проекта – 620 миллионов рублей. В основном финансирование идет из федерального бюджета, областной и муниципальный бюджеты участвуют по принципу софинансирования. Планируется, что школы откроется уже в 2021 году.

Здание планируется сделать разноэтажным: на 3 и 4 этажа. В корпусах размесят 30 классов и столовую на 400 мест. Рядом со школой будет футбольное поле, баскетбольные и волейбольные площадки, зона для гимнастики.

ИСТОЧНИК KP.RU