2020-02-06T10:04:52+03:00
Общество

Новая школа во Фрунзенском районе Ярославля будет открыта в 2021 году

Там разместятся 30 классов
Полина Вачнадзе
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Общая стоимость проекта – 620 миллионов рублейОбщая стоимость проекта – 620 миллионов рублейФото: Мэрия Ярославля
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Новую школу на 750 мест строят у дома №30 на улице Чернопрудной. Общая стоимость проекта – 620 миллионов рублей. В основном финансирование идет из федерального бюджета, областной и муниципальный бюджеты участвуют по принципу софинансирования. Планируется, что школы откроется уже в 2021 году.

Здание планируется сделать разноэтажным: на 3 и 4 этажа. В корпусах размесят 30 классов и столовую на 400 мест. Рядом со школой будет футбольное поле, баскетбольные и волейбольные площадки, зона для гимнастики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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