Мэрия Ярославля: на маршруты №90С и №99С выйдут относительно новые автобусы

31 Янв. 2020 2020-01-31T17:19:23+03:00

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В мэрии Ярославля рассказали, как проходил конкурс на право заключения договора на перевозки по маршрутам №90С и №99С. С 10 февраля часть подвижного состава 90 и 99 маршрутов будет с приставкой «С», стоимость проезда составит 28 рублей, станут действовать все льготы.

- В конкурсе приняли участие четыре перевозчика. Оценивались они по нескольким критериям: год выпуска транспорта, экологический класс, вместимость, опыт работы, оборудование для маломобильных граждан, аварийность. По данным критериям наибольшее количество баллов набрала компания ООО «Автократ». Подвижной состав относительной новый, все автобусы не старше 2017 года, - пояснил начальник управления городского транспорта Сергей Волканевский.

ИСТОЧНИК KP.RU