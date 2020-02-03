2020-02-03T12:30:42+03:00
Происшествия

Тутаевец, угрожавший соседу макетом гранаты, пойдет по статье «Угроза убийством»

Из-за его выходки пришлось эвакуировать трехэтажный дом
Полина Вачнадзе
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Тутаевца задержали и доставили в полициюТутаевца задержали и доставили в полициюФото: Алексей БУЛАТОВ
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Подразделением дознания Тутаева в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Вчера, 2 февраля, в полицию обратился мужчина, который рассказал, что сосед сначала угрожал ему гранатой, а потом закрылся в квартире.

- На место прибыли сотрудники полиции, следственно-оперативная группа, сотрудники Росгвардии. Жильцов трехэтажного дома эвакуировали. В квартире у мужчины 1982 года рождения сотрудниками ОМОН изъят макет гранаты, - сообщает пресс-службы УМВД России по Ярославской области.

Тутаевца задержали и доставили в полицию. Чуть позже было возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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