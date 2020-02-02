В Тутаеве задержали мужчину, который угрожал соседу ненастоящей гранатой

2 Февр. 2020 2020-02-02T19:59:47+03:00

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В воскресенье, 2 февраля, в тутаевскую полицию обратился местный житель. Мужчина рассказал, что сосед угрожал ему гранатой.

– На место прибыли сотрудники полиции, следственно-оперативная группа, сотрудники Росгвардии, – рассказали в пресс-службе полиции.

Жильцы трехэтажного дома были эвакуированы. В квартире у 38-летнего подозреваемого обнаружили макет гранаты. Его изъяли, а мужчину доставили в отдел полиции. По результатам проверки правоохранители примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU