Синоптики обещают: на следующей неделе в Ярославской области ртуть в термометрах опустится до -16 градусов

2 Февр. 2020 2020-02-02T13:07:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Второй месяц в году начался с плюсовой температуры. Отметка на термометре поднялась до +2 градусов. Ярославцев радуют осадки в виде мокрого снега и небольшой южный ветер: 4-9 метров в секунду. Из-за перемены температур на дорогах возможна гололедица.

Такая приятная зимняя погода, которая располагает к долгим прогулкам, продлится недолго. Уже во вторник синоптики обещают резкое похолодание до -8 градусов, а в пятницу в регион придет скрипучий мороз и ледяные -16 градусов.

Наслаждайтесь снежными выходными, и теплее одевайтесь в будни.

ИСТОЧНИК KP.RU