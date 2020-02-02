Синоптики обещают: на следующей неделе в Ярославской области ртуть в термометрах опустится до -16 градусов
Похолодание произойдет плавно и за несколько дней
Ожидаются осадки и солнечные дниФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Второй месяц в году начался с плюсовой температуры. Отметка на термометре поднялась до +2 градусов. Ярославцев радуют осадки в виде мокрого снега и небольшой южный ветер: 4-9 метров в секунду. Из-за перемены температур на дорогах возможна гололедица.
Такая приятная зимняя погода, которая располагает к долгим прогулкам, продлится недолго. Уже во вторник синоптики обещают резкое похолодание до -8 градусов, а в пятницу в регион придет скрипучий мороз и ледяные -16 градусов.
Наслаждайтесь снежными выходными, и теплее одевайтесь в будни.
ИСТОЧНИК KP.RU