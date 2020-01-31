«Ростелеком» построил оптику в Пошехонье

31 Янв. 2020 2020-01-31T17:52:55+03:00

Возможность подключиться к высокоскоростному интернету по технологии GPON получили две тысячи домохозяйств

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«Ростелеком» обеспечил 100% покрытие «оптикой» территории города Пошехонье Ярославской области, сообщает пресс-служба компании.

Возможность подключиться к высокоскоростному интернету по технологии GPON получили две тысячи домохозяйств. Для этого связисты проложили 33 километра волоконно-оптического кабеля. Новая инфраструктура позволит жителям подключить интернет на скорости до 100 Мбит/с.

Роман Русских, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Ярославской и Костромской областях:

- Теперь жители Пошехонья смогут пользоваться сервисами того же уровня, что и жители областного центра. Высокоскоростной интернет откроет доступ к целой экосистеме цифровых продуктов, которые меняют жизнь к лучшему. Это интерактивное телевидение Wink, сервисы «Умного дома», видеонаблюдение. Продукты "Ростелекома" помогут дистанционно учиться и получать медицинские консультации. В 2019 году мы совершили огромный рывок в строительстве оптических сетей, причем стопроцентное покрытие

оптикой получили небольшие поселки и села.

Wink от «Ростелекома» – это приложение, позволяющее смотреть фильмы и сериалы на любых устройствах: компьютерах, планшетах, смартфонах и телевизорах со Smart TV.

ИСТОЧНИК KP.RU