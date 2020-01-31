В Ярославле будут ходить автобусы №90С и №99С

С 10 февраля в Ярославле откроются два новых автобусных маршрута: №90С «ТЦ «Аксон» - Областная больница» и №99С «Улица Сахарова – Ярославль Главный». Эти автобусы ликвидируют пробелы в расписании, которые возникли из-за ухода с рынка одного из перевозчиков, который раньше работал на маршрутах №90 и №99. Маршрутки под номерами 90 и 99 других перевозчиков работать продолжат. Проезд в автобусах – 28 рублей, будут действовать все льготы.

Автобус №90С «ТЦ «Аксон» - Областная больница» будет ходить таким образом:

- в прямом направлении: от остановки «ТЦ «Аксон» - улица Громова - проспект Дзержинского - улица Труфанова - улица Урицкого - Тутаевское шоссе - проспект Октября - площадь Карла Маркса - проспект Ленина - улица Советская - улица Победы - Октябрьская площадь - улица Урочская - улица Дачная - проспект Авиаторов до остановки «Областная больница»;

- в обратном направлении: от остановки «Областная больница» - проспект Авиаторов - улица Дачная - улица Урочская - Октябрьская площадь - улица Победы - проспект Октября - площадь Карла Маркса - проспект Октября - улица Полушкина роща – Тутаевское шоссе - улица Урицкого - улица Труфанова - проспект Дзержинского - улица Громова до остановки «ТЦ «Аксон».

РАСПИСАНИЕ

Маршрут автобуса №99С «Улица Сахарова – Ярославль Главный» планируется следующий:

- в прямом направлении: от остановки «Улица Сахарова» - проспект Машиностроителей - проспект Авиаторов - улица Дачная - улица Урочская - Октябрьская площадь - улица Республиканская - улица Советская - Красная площадь - улица Ушинского - площадь Волкова - улица Свободы – площадь Юности – улица Свободы – площадь Ярославль Главный - до Ярославля Главного;

- в обратном направлении: от остановки «Ярославль Главный» - площадь Ярославль Главный - улица Свободы - площадь Юности - улица Свободы - площадь Волкова - улица Первомайская - Красная площадь - улица Советская - улица Республиканская - Октябрьская площадь - улица Урочская - улица Дачная - проспект Авиаторов - проспект Машиностроителей - до остановки«Улица Сахарова».

РАСПИСАНИЕ