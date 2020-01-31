2020-01-31T13:37:11+03:00
Общество

«Ростелеком» дарит школьникам две недели бесплатных занятий

В создании «Ростелеком. Лицея» приняли участие преподаватели из лучших российских вузов и школ
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Для того чтобы получить бесплатный доступ на 14 дней ко всему контенту сервиса «Ростелеком. Лицей», необходимо зарегистрироваться на сайте www.lc.rt.ru и ввести промокодДля того чтобы получить бесплатный доступ на 14 дней ко всему контенту сервиса «Ростелеком. Лицей», необходимо зарегистрироваться на сайте www.lc.rt.ru и ввести промокод
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ПАО «Ростелеком» в рамках сотрудничества с Координационным центром национальных доменов .RU/.РФ дарит учащимся 1–11 классов промокод на две недели бесплатных занятий в «Ростелеком. Лицее». Сервис онлайн-образования помогает школьникам улучшить знания и подготовиться к олимпиадам и ЕГЭ по русскому и английскому языкам, математике, цифровым технологиям. Для того чтобы получить бесплатный доступ на 14 дней ко всему контенту сервиса «Ростелеком. Лицей», необходимо зарегистрироваться на сайте www.lc.rt.ru и ввести промокод V6J8RHG в разделе «Мои занятия». Промокод необходимо активировать до 7 февраля (включительно).

В создании «Ростелеком. Лицея» приняли участие преподаватели из лучших российских вузов и школ. Они разработали эксклюзивные учебные материалы в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта.

Занятия содержат короткие и емкие видеоролики по основным темам учебной программы, интерактивные тренажеры, тесты и конспекты для закрепления материала. Все учебные материалы разделены по возрасту на два раздела: «Школа» и «Развитие». Помимо школьной программы онлайн-сервис знакомит школьников с современными цифровыми технологиями, помогает сформировать здоровые привычки, развивать логику, память и креативность, сообщает пресс-служба оператора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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