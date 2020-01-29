Завершилась масштабная реставрация Конюшенного двора Ростовского кремля
Реставрация редкого объекта русской гражданской архитектуры XVII века, длившаяся с 2013 года, завершилась. Почти десять лет назад концепция музеефикации памятника, выдвинутая музеем-заповедником, получила поддержку Министерства культуры РФ.
Реставрация проходила в несколько этапов по проекту ФГУП «Центральные реставрационные проектные мастерские». В итоге Ростов получил уникальный туристический объект - возрожденный памятник архитектуры, а музей-заповедник – новые выставочные площади, более четырех тысяч квадратных метров.
- Мы планируем устроить здесь фондохранилище, реставрационные мастерские темперной живописи, конференц-зал, выставочные площади для новых экспозиций. Во внутреннем дворе будет площадка для ярмарок, фестивалей, исторических реконструкций, - рассказала директор музея-заповедника «Ростовский кремль» Наталия Каровская.
После приемки объекта предстоит сложнейшая работа по тестированию оборудования, отвечающего самым современным музейным стандартам. Будет проведен анализ климатических режимов в помещениях фондохранения. Открытие нового уникального музейного объекта ожидается в мае 2020 года. Одна из первых выставок будет посвящена 75-летию Победы.
Открытие нового уникального музейного объекта ожидается в мае 2020 года
ИСТОЧНИК KP.RU