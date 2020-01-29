2020-01-29T10:34:02+03:00
Происшествия

Девочка, попавшая под колеса автобуса в Рыбинске, скончалась в больнице

В отношении водителя возбуждено уголовное дело
Полина Вачнадзе
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Две девочки переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. ФОТО: группа Рыбинские сплетни ВКонтактеДве девочки переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. ФОТО: группа Рыбинские сплетни ВКонтакте
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13-летняя девочка, которая вчера вечером попала под колеса автобуса в Рыбинске, от полученных травм скончалась. Ее подруга сейчас находится в больнице.

- Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» в отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

ДТП произошло вчера вечером на улице Крестовой. Две девочки переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбил автобус МАЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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