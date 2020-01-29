В Рыбинске автобус сбил двух школьниц

29 Янв. 2020 2020-01-29T09:24:45+03:00

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ДТП произошло вчера в 16:35 в Рыбинске на улице Крестовой у дома №29. Автобус «МАЗ», которым управлял 57-летний водитель, сбил двух школьниц – девочек 12 и 13 лет. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавших девочек с травмами доставили в больницу. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа и медики.

- Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - комментирует ситуацию пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

Почему водитель не притормозил перед пешеходным переходом, какая была скорость автобуса и многие другие нюансы выясняются. На фотографиях видно, что у автобуса разбито лобовое стекло.

ИСТОЧНИК KP.RU