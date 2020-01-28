В Ярославле на карантин закрыты классы в школах и группы в детских садах

28 Янв. 2020 2020-01-28T16:22:52+03:00

Уже закрыты 5 групп в пяти городских детских садах и 3 класса в трех школах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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По состояние на сегодняшний день, 28 января, в Ярославле наблюдается рост заболеваемости ОРВИ. Правда, уточняют в пресс-службе мэрии, он незначительный. Тем не менее, на карантин из-за острой респираторной вирусной инфекции уже закрыты 5 групп в пяти городских детских садах и 3 класса в трех школах.

Как сообщает региональный Роспотребнадзор, в области выявили единичные случаи заражения гриппом. Также специалисты рассказали, что нужно делать, чтобы уберечь себя от вирусов. Для этого достаточно соблюдать ряд элементарных правил.

ИСТОЧНИК KP.RU