2020-01-28T14:53:02+03:00
Общество

Ярославцы начали заболевать гриппом. Роспотребнадзор рассказал о мерах профилактики

Выявлены первые случаи заражения вирусом гриппа и различными вариантами респираторных вирусов
Полина Вачнадзе
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Пока эпидемиологическая обстановка в регионе в целом благополучнаяПока эпидемиологическая обстановка в регионе в целом благополучнаяФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Как сообщает Роспотребнадзор по Ярославской области, эпидемиологическая обстановка в регионе по заболеваемости респираторными инфекциями в целом благополучная. Показатели не превышают порог ни целом, ни по отдельным возрастным группам.

Однако при лабораторном исследовании специалисты выявили единичные случаи заражения гриппом и различными вариантами респираторных вирусов.

Чтобы уберечь себя от вирусов, необходимо соблюдать некоторые меры профилактики:

- сократить время пребывания в местах массового скопления людей,

- пользоваться маской,

- избегать контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например, чихают или кашляют,

- регулярно мыть руки с мылом после пребывания в общественных местах и транспорте,

- промывать полость носа,

Регулярно проветривать помещение, делать влажную уборку,

- ввести в рацион как можно больше продуктов, содержащих витамин С.

Если все же обмануть вирус не удалось, не стоит заниматься самолечение – при первых признаках простуды обратитесь к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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