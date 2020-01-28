Ярославцы начали заболевать гриппом. Роспотребнадзор рассказал о мерах профилактики
Как сообщает Роспотребнадзор по Ярославской области, эпидемиологическая обстановка в регионе по заболеваемости респираторными инфекциями в целом благополучная. Показатели не превышают порог ни целом, ни по отдельным возрастным группам.
Однако при лабораторном исследовании специалисты выявили единичные случаи заражения гриппом и различными вариантами респираторных вирусов.
Чтобы уберечь себя от вирусов, необходимо соблюдать некоторые меры профилактики:
- сократить время пребывания в местах массового скопления людей,
- пользоваться маской,
- избегать контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например, чихают или кашляют,
- регулярно мыть руки с мылом после пребывания в общественных местах и транспорте,
- промывать полость носа,
Регулярно проветривать помещение, делать влажную уборку,
- ввести в рацион как можно больше продуктов, содержащих витамин С.
Если все же обмануть вирус не удалось, не стоит заниматься самолечение – при первых признаках простуды обратитесь к врачу.
ИСТОЧНИК KP.RU