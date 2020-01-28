Аномальная красота: в январе в Ярославле вскрылась Волга

28 Янв. 2020 2020-01-28T09:51:06+03:00

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Вслед за Которослью в Ярославле вскрылась Волга. Необычное для января явление снял квадрокоптером Александр Давидик и кадры выложил в сеть.

Огромные льдины проходят мимо Волжской набережной в лучах яркого солнца – пейзаж, больше подходящий для марта.

Прошлое свое видео видеограф снимал на Которосли, запечатлев ледоход в свете вечерних фонарей.

Ярославль 2020. Ледоход на Волге. Январь..AeroPRO/vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU