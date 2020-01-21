2020-01-21T12:29:05+03:00
Общество

Ледоход в середине января: невероятно красивое и редкое явление сняли в Ярославле

Которосль с высоты птичьего полета выглядит незабываемо
Роман РЫЖИКОВ
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Александр Давидик показал Которосль с непривычного ракурсаАлександр Давидик показал Которосль с непривычного ракурса
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Зима не перестает удивлять. В середине января на Которосли в Ярославле начался ледоход. С высоты птичьего полета невероятно красивое и редкое для этого времени года явление выглядит, словно кто-то порезал бумажную реку на мелкие кусочки. В вечернем свете фонарей это смотрится особенно завораживающе.

Ярославль 2020. Январь. Ледоход..Видео: Александр Давидик, A-mediaPRO/vk.com

-Лед тронулся, друзья! – пишет оператор квадрокоптера Александр Давидик в своей группе A-mediaPRO.

Видеограф уже радовал ярославцев своим творчеством. Одна из известных его съемок – затонувший желтый дебаркадер, который горожане окрестили «ярославским титаником»

ИСТОЧНИК KP.RU

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