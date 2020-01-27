2020-01-27T16:19:18+03:00
Общество

В Ярославе прошел памятный митинг в честь снятия блокады Ленинграда

На Воинском мемориальном кладбище горожане возложили цветы
Екатерина РЯБЦЕВА
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Во время блокады в регион прибыло 162 эшелона с жителями Ленинграда и Ленинградской области – около 300 тысяч человекВо время блокады в регион прибыло 162 эшелона с жителями Ленинграда и Ленинградской области – около 300 тысяч человекФото: Правительство Ярославской области
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В понедельник, 27 января в Ярославле состоялся памятный митинг в честь 76-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

На Воинском мемориальном кладбище горожане возложили цветы к памятнику «Жителям блокадного Ленинграда». На церемонию пришли ветераны, местные жители и дети блокады, а также ярославские школьники и представители власти.

– Судьба Ярославля в годы Великой Отечественной войны оказалась тесно связанной с судьбой города на Неве. В регион прибыло 162 эшелона с жителями Ленинграда и Ленинградской области – около 300 тысяч человек. Из них около ста тысяч – дети, – отметили в пресс-службе правительства региона.

На интернет-портале архивной службы Ярославской области появились списки эвакуированных в Ярославскую область в годы войны. Работа над этим проектом началась в прошлом году, к 75-летию Великой Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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