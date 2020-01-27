2020-01-27T11:14:58+03:00
Общество

В ярославском архиве появились списки эвакуированных из блокадного Ленинграда

Работа над этим проектом началась еще в прошлом году
Екатерина РЯБЦЕВА
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Всего за годы войны в наш регион прибыл почти миллион эвакуированных людейВсего за годы войны в наш регион прибыл почти миллион эвакуированных людейФото: Правительство Ярославской области
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27 января, в День воинской славы России и 76-летия освобождения Ленинграда от блокады на интернет-портале архивной службы Ярославской области появились списки эвакуированных в наш регион.

За это страшное время количество ярославских детских домов увеличилось в 17 раз. С июня по сентябрь 1941 года их стало 425.

Всего за годы войны в наш регион прибыл почти миллион эвакуированных людей. Значительную часть доставили из Ленинграда и Ленинградской области. В их числе больше 100 тысяч детей.

– Работа над этим проектом, приуроченным к 75-летию Великой Победы, началась в прошлом году, – поделился начальник управления по делам архивов Правительства Ярославской области Евгений Гузанов. – Все филиалы архивной службы занимались подбором документов и переводом их в электронный вид.

В первые месяцы в прифронтовую Ярославскую область приезжали жители Московской, Калининской, Мурманской, Орловской, Воронежской, Тульской, Ростовской и Курской областей, а также из Украины, Молдавии и Белоруссии. Прибывшие люди устраивались работать на производства, занимались сельским хозяйством, наукой и культурой.

Где и как ярославцы смогут почтить память и отметить годовщину снятия блокады Ленинграда, читайте в нашем материале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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