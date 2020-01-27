На ликвидированном пешеходном переходе на Московском проспекте насмерть переехали женщину

27 Янв. 2020 2020-01-27T14:49:59+03:00

"Зебру" убрали чуть больше недели назад

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В Ярославле, на пересечении Московского проспекта и улицы Калинина произошло смертельное ДТП: минивэн переехал женщину. Тело человека в крови лежит под машиной с номерами Армении. На месте работают сотрудники ДПС. Подробности уточняются

ДТП произошло на месте, откуда 17 января убрали пешеходный переход. В мэрии это решение объяснили улучшением безопасности дорожного движения

ИСТОЧНИК KP.RU