На ликвидированном пешеходном переходе на Московском проспекте насмерть переехали женщину
"Зебру" убрали чуть больше недели назад
Переход убрали, чтобы сделать участок дороги безопаснее
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В Ярославле, на пересечении Московского проспекта и улицы Калинина произошло смертельное ДТП: минивэн переехал женщину. Тело человека в крови лежит под машиной с номерами Армении. На месте работают сотрудники ДПС. Подробности уточняются
ДТП произошло на месте, откуда 17 января убрали пешеходный переход. В мэрии это решение объяснили улучшением безопасности дорожного движения
ИСТОЧНИК KP.RU