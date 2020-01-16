В Ярославле у торгового центра убрали пешеходный переход
Пешеходный переход на Московском проспекте у домов №108 (ТЦ «Шоколад») и №165/1 собираются ликвидировать. Переход дороги в этом месте будет считаться нарушением правил дорожного движения уже с завтрашнего дня, то есть с 17 января.
Как поясняет мэрия Ярославля, ликвидация «зебры» необходима для улучшения безопасности дорожного движения и сделана с учетом существующих дорожных условий и аварийности на этом участке трассы.
Для перехода проезжей части проспекта обустроен регулируемый переход в 100 метрах от прежнего – в районе пересечения Московского проспекта с улицей Нефтяников.
ИСТОЧНИК KP.RU