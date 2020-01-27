2020-01-27T11:38:46+03:00
Общество

Мэр Ярославля попросил подчиненных сообщать о взяточничестве

Свою настоятельную просьбу он высказал в конце еженедельного общегородского совещания в мэрии
Полина Вачнадзе
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Волков напомнил, что перед законом абсолютно все равны.Волков напомнил, что перед законом абсолютно все равны.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Сегодня, завершая еженедельное общегородское совещание, мэр Ярославля Владимир Волков обратился к присутствующим с просьбой быть внимательными «в связи с последними событиями». Судя по всему, глава города имеет в виду обвинение в получение взятки, которое предъявлено его бывшему заместителю Ринату Бадаеву.

- Я обращаюсь к каждому из руководителей. Наша работа сопряжена с людьми, с подрядными организациями, с контрактами. И порой бывает, что идут всякого рода просьбы о помощи, либо ускорении каких-либо процедур. Я хочу напомнить, что перед законом абсолютно все равны, ни в коем случае ни на какие подобного рода действия идти нельзя. И если поступают такого рода предложения, о них сообщать, - сказал Владимир Волков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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