Мэр Ярославля попросил подчиненных сообщать о взяточничестве

27 Янв. 2020 2020-01-27T11:38:46+03:00

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Сегодня, завершая еженедельное общегородское совещание, мэр Ярославля Владимир Волков обратился к присутствующим с просьбой быть внимательными «в связи с последними событиями». Судя по всему, глава города имеет в виду обвинение в получение взятки, которое предъявлено его бывшему заместителю Ринату Бадаеву.

- Я обращаюсь к каждому из руководителей. Наша работа сопряжена с людьми, с подрядными организациями, с контрактами. И порой бывает, что идут всякого рода просьбы о помощи, либо ускорении каких-либо процедур. Я хочу напомнить, что перед законом абсолютно все равны, ни в коем случае ни на какие подобного рода действия идти нельзя. И если поступают такого рода предложения, о них сообщать, - сказал Владимир Волков.

ИСТОЧНИК KP.RU