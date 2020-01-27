2020-01-27T11:18:15+03:00
Происшествия

Пострадавшим в ДТП на Московском проспекте в Ярославле будет выплачена компенсация

Городские власти обещали помощь в сборе документов
Полина Вачнадзе
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На момент аварии состояние проезжей части соответствовало нормативным требованиямНа момент аварии состояние проезжей части соответствовало нормативным требованиямФото: Роман РЫЖИКОВ
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В результате столкновения двух автобусов ЛИАЗ, один из которых ехал с пассажирами, один человек погиб и около 20 получили травмы разной степени тяжести. Кроме того, потерявшая управление машина выехала на встречную полосу и повредила несколько легковушек.

Сегодня это резонансное ДТП обсудили на общегородском совещании в мэрии. Как сообщил начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский, на момент аварии состояние проезжей части соответствовало нормативным требованиям – наледи на асфальте не было.

- В соответствии с действующим законодательством всем пострадавшим будут выплачена денежная компенсация за причиненный вред здоровью и имуществу. Для ее получения требуется предоставить необходимые документы в страховую компании. АО ПАТП-1 будет оказана вся необходимая помощь пострадавшим в ДТП, - заверил Сергей Волканевский.

По данным предприятия, перед выходом на линию техническое состояние автобусов было проверено механиком, последний раз плановое ТО машина прошла 20 января. Был осмотрен медиком и водитель ЛИАЗа. ПАТП-1 он работает с 2016 году, общий трудовой водительский стаж мужчины – более 37 лет.

- Пассажиры пострадали, один человек погиб, есть и машины, которые зацепили. Нужно оказать людям всю помощь, которая необходима, без каких-либо проволочек, - распорядился мэр Ярославля Владимир Волков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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