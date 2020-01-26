Пропавший в Ярославле Алексей Кондратьев найден живым
Подростка нашли спустя четыре дня поисков
Искать мальчика начали 22 января, когда он ушел из госучреждения в поселке Волжском. Фото: "ЯрСпас"\vk.com.
Изменить размер текста:
В Ярославской области 26 января найден живым 16-летний подросток Алексей Кондратьев. Юношу нашли в областном центре.
Искать мальчика начали 22 января, когда он ушел из госучреждения в поселке Волжском.
Сотрудники полиции и волонтеры благодарят всех за неравнодушных за помощь в поисках Алексея.
ИСТОЧНИК KP.RU