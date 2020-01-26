Пропавший в Ярославле Алексей Кондратьев найден живым

26 Янв. 2020 2020-01-26T18:04:28+03:00

Искать мальчика начали 22 января, когда он ушел из госучреждения в поселке Волжском. Фото: "ЯрСпас"\vk.com.

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В Ярославской области 26 января найден живым 16-летний подросток Алексей Кондратьев. Юношу нашли в областном центре.

Искать мальчика начали 22 января, когда он ушел из госучреждения в поселке Волжском.

Сотрудники полиции и волонтеры благодарят всех за неравнодушных за помощь в поисках Алексея.

ИСТОЧНИК KP.RU