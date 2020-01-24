Видео смертельного столкновения автобусов в Ярославле, парализовавшего город

24 Янв. 2020 2020-01-24T12:30:35+03:00

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В сети появились кадры жуткой аварии, которая произошла в Ярославле утром 24 января. На пересечении Московского проспекта и улицы Малой Пролетарской один автобус на полном ходу протаранил попутный другой, вылетел на встречную полосу, практически неуправляемый проехал целый квартал и врезался в стену военного училища на улице Наумова. «Лиаз», который подтолкнул взбесившийся транспорт, впечатал в стену дома 13/11 по Московскому проспекту.

- На данный момент в медицинской помощью обратилось 16 пострадавших, из них пять человек доставлены бригадами скорой помощи, - рассказал директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев.

Автобус таранит несколько машин. Крупное ДТП Московский пр-т. 24.01.20.

ИСТОЧНИК KP.RU