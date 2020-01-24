После утреннего столкновения автобусов в больницу обратились 24 человека

24 Янв. 2020 2020-01-24T18:20:09+03:00

Автобус снес легковушку и "впечатал" ее в здание. Фото: Роман РЫЖИКОВ

Трое из пострадавших остаются госпитализированными с травмами средней тяжести

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Стало известно, сколько ярославцев пострадали в результате аварии с участием рейсовых автобусов, которые столкнулись на перекрестке Московского проспекта и улицы Малая Пролетарская. За помощью в больницу имени Соловьева обратились 24 человека.

- Трое остаются госпитализированными с травмами средней тяжести. Остальным оказана необходимая медицинская помощь и они отпущены домой под амбулаторное наблюдение, - прокомментировала директор ГАУЗ ЯО «Клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева» Наталья Даниленко.

Напомним, авария случилась ранним утром 24 января. После того, как автобусы столкнулись, один из них врезался в иномарку. Легковушка пробила ограждение и влетела в стену здания. В результате происшествия погиб один человек.

ИСТОЧНИК KP.RU