2020-01-24T18:20:09+03:00
Происшествия

После утреннего столкновения автобусов в больницу обратились 24 человека

Трое из пострадавших остаются госпитализированными с травмами средней тяжести
Полина ЗАЙЦЕВА
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Автобус снес легковушку и "впечатал" ее в здание.Автобус снес легковушку и "впечатал" ее в здание.Фото: Роман РЫЖИКОВ
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Стало известно, сколько ярославцев пострадали в результате аварии с участием рейсовых автобусов, которые столкнулись на перекрестке Московского проспекта и улицы Малая Пролетарская. За помощью в больницу имени Соловьева обратились 24 человека.

- Трое остаются госпитализированными с травмами средней тяжести. Остальным оказана необходимая медицинская помощь и они отпущены домой под амбулаторное наблюдение, - прокомментировала директор ГАУЗ ЯО «Клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева» Наталья Даниленко.

Напомним, авария случилась ранним утром 24 января. После того, как автобусы столкнулись, один из них врезался в иномарку. Легковушка пробила ограждение и влетела в стену здания. В результате происшествия погиб один человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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