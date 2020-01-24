2020-01-24T16:56:18+03:00
Происшествия

От машины не осталось ничего: в жуткой аварии в Карачихе пострадали два человека

На Магистральной столкнулись «БМВ» и «Хонда»
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Дмитрий Макаров? Первый ярославский автопортал/vk.comФото: Дмитрий Макаров? Первый ярославский автопортал/vk.com
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24 января в Ярославле произошло жуткое ДТП в Карачихе. На улице Магистральной столкнулись «Хонда» и «БМВ». От японской иномарки осталась груда искореженного металла. Судя по фотографиям с места аварии, машина, пострадавшая больше всего, могла быть «распилом» - салон разорвало пополам.

В пресс-службе УМВД рассказали, что в больницу попали два человека, их состояние и характер травм уточняются.

Другое страшное ДТП с самого утра парализовало город. На Московском проспекте автобус протаранил другой, между общественным транспортом и стеной дома на пересечении проспекта и улицы Малой Пролетарской оказалась зажата иномарка. Один человек погиб, больше десятка пострадавших

Фото: Первый ярославский автопортал/vk.com

Фото: Первый ярославский автопортал/vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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