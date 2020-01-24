2020-01-24T14:38:30+03:00
Общество

В Ярославле заволжанам помогут быстро заключить договоры на техобслуживание газового оборудования

Это можно будет сделать в здании районной администрации
Полина Вачнадзе
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На встречу пришли жители Резинотехники, Нижнего и Среднего поселков. ФОТО: Андрей МамонтовНа встречу пришли жители Резинотехники, Нижнего и Среднего поселков. ФОТО: Андрей Мамонтов
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На встречу по ситуации, сложившейся за Волгой с договорами на техобслуживание внутриквартирного газового оборудования, собрались жители не только центральной части района. Приехали и те, кого напрямую эта проблема пока не касается – жители Резинотехники, Нижнего и Среднего поселков.

Напомним, что с 1 февраля 164 дома Заволжского района могут остаться без газа. Поставщик услуг расторг с ярославцами договоры на обслуживание внутриквартирного оборудования. Чтобы в оперативном порядке вновь их заключить, руководством района было принято решение предоставить кабинет в здании администрации.

График приема жителей будет составлен уже завтра. Получить консультацию можно по телефону 40-97-52 (приемная).

ИСТОЧНИК KP.RU

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