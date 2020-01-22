164 дома в Заволжском районе Ярославля могут отключить от газа
Подача природного газа на бытовые нужды в 164 домах Заволжского района Ярославля может быть приостановлена уже с 1 февраля. Об этом сообщил поставщик услуги – ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль». Причина – у собственников и пользователей помещений нет договоров на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования. А это является одним из условий поставки газа.
Если жители этих домов не хотят готовить на плитках и в мультиварках, им срочно нужно обратиться в компанию и заключить договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
Список домов, где могут отключить газ.
ИСТОЧНИК KP.RU