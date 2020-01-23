Ярославский Роспотребнадзор открыл горячую линию по снюсам

23 Янв. 2020 2020-01-23T15:01:46+03:00

Горячая линия будет работать до 3 февраля, звонить можно с 09:00 до 17:00 Фото: Иван ВИСЛОВ

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Чем опасны аналоги снюсов? К каким последствиям может привести их употребление? Как понять, что ребенок употребляет эти никотиносодержащие препараты? На эти и другие вопросы ответят сециалисты.

Управления Роспотребнадзора по Ярославской области проведет тематические консультации по вопросам продажи некурительной никотиносодержащей продукции, так называемых снюсов, и рисков ее употребления. Горячая линия будет работать до 3 февраля, звонить можно с 09:00 до 17:00.

Телефоны горячей линии:

- 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный),

- 8-800-100-10-76 (звонок бесплатный),

- 8(4842)75-53-38, 75-74-13, 75-74-35.

А тем временем в Рыбинске некоторые предприниматели уже отказались от продажи этого опасного товара.

ИСТОЧНИК KP.RU