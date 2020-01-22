2020-01-22T13:00:29+03:00
Общество

В Рыбинске 13 предпринимателей сняли с продажи аналоги снюсов

В Ярославской области родители бьют тревогу: дети подсаживаются на «конфеты с никотином»
Полина Вачнадзе
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Продажа несовершеннолетнему табачной продукции или табачных изделий для юридических лиц может обернуться штрафом от 100 до 150 тысяч рублейПродажа несовершеннолетнему табачной продукции или табачных изделий для юридических лиц может обернуться штрафом от 100 до 150 тысяч рублейФото: Иван ВИСЛОВ
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Родители паникуют, а что делать – не знают.

- Случайно услышал разговор 14-летнего сына с приятелем. Собираются покупать снюс: и не то, чтобы им очень хочется, но все вокруг его пробуют, а они как отсталые не знают, что это такое. Теперь не понимаю, как мне быть. Разговаривать будем, но получится ли от этого толк, в этом возрасте влияние толпы и сверстников сильнее, чем родителей, - находится в замешательстве отец подростка Дмитрий.

А разговаривать все равно придется. Многие школьники действительно не понимают всю опасность этого препарата. Бестабачные никотиновые смеси, как сосательные, так и жевательные – это аналог классического снюса, который в России запрещен с 2016 года и его распространение наказывается административным штрафом. Вместо табака используется смесь трав, пропитанная никотином. И многие подростки искренне верят, что раз табака нет, то и вреда тоже нет. Ошибочное и очень опасное заблуждение.

Люди, употребляющие никотиновые смеси, получают просто ударную дозу этого вещества: если в сигарете даже самой крепкой оно составляет не более 1,5 мг, то в бестабачном изделии – от 20. Итог: быстрое привыкание – и это не самое страшное, что может случиться, хотя почти все подростки, впервые использовавшие табак в виде аналога снюса, в течение быстрого времени становятся курильщиками уже обычных сигарет.

Последствия употребления подобных препаратов в подростковом возрасте очень опасны и уже хорошо известны родителям. Главное, чтобы и дети понимали, что их может ждать из-за безобидных, как им кажется, конфеток. Это и остановка роста, и повышенная агрессивность, нарушение памяти и концентрации внимания, высокий риск развития онкологических заболеваний, в первую очередь полости рта, гортани, желудка и печени, ослабление устойчивости к инфекциям. Длительное использование смесей чревато пародонтозом, разрушением зубов, появлением запаха изо рта. Сомнительный набор «приятностей» для подростка.

Если держать пакетик во рту дольше 20-30 минут, вероятна сильная интоксикация организма. В России уже зафиксирована один случай смерти от снюсов. Еще в декабре ярославские депутаты направили в федеральный парламент обращение с просьбой запретить продажу жевательных смесей с никотином. На федеральном уровне этот вопрос будет рассмотрен в весеннюю сессию.

В Ярославле не так давно прошло совещание по этому злободневному вопросу, 20 января совещание уже в Рыбинске инициировали медики наркологической больницы. В городе факты употребления и распространения некурительной никотиносодержащей продукции среди подростков отмечаются с осени прошлого года. Кстати, если в целом продажа никотиносодержащих конфет не запрещена, то подросткам продавать эти препараты не имеют права. Но этот запрет часто нарушается.

- В Рыбинске проведено 37 рейдов по выявлению данных фактов, одного нарушителя ждет суд. Продажа несовершеннолетнему табачной продукции или табачных изделий для юридических лиц может обернуться штрафом от 100 до 150 тысяч рублей, - отметил заместитель начальника рыбинского отдела Роспотребнадзора Геннадий Вдовенко.

На совещание пригласили местных предпринимателей, в торговых точках которых можно купить этот товар.

- Приводя страшные результаты употребления веществ несовершеннолетними, специалисты различных служб убеждали убрать из продажу такой товар. Конечно, понимая коммерческие интересы предпринимателей, мы просили их поступить по совести, поскольку жертвами отравления из-за интереса или незнания может стать любой ребенок, - сказала главный специалист отдела по профилактике правонарушений Елена Поцелуева.

И эта беседа имела результат: из 14 приглашенных бизнесменов 13 согласились снять с продажи некурительнеы никотиносодержащие смеси. С остальными, с не присутствовавшими на встрече, работа будет продолжена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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