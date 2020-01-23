Ярославские энергетики пресекли 658 фактов незаконного потребления электроэнергии в регионе

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:48:03+03:00

Чаще всего специалисты группы находят на приборах учета сломанные и поврежденные пломбы, а также наличие внутри корпусов приборов посторонних устройств

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В филиале «Россети Центр Ярэнерго» подвели итоги борьбы с незаконным потреблением электрической энергии за 2019 год. Специалисты филиала выявили 570 случаев безучетного и 88 бездоговорного потребления электроэнергии объемом 23,5 млн кВт*ч на сумму свыше 73 миллионов рублей.

На выявлении крупных недобросовестных потребителей специализируется группа инспекционного контроля отдела безопасности филиала. Чаще всего специалисты группы находят на приборах учета сломанные и поврежденные пломбы, а также наличие внутри корпусов приборов посторонних устройств. Подобные случаи были зафиксированы при проверке музея в селе Вятское, торгового центра в Ярославле, промышленных предприятиях в Ярославле и Рыбинске, оздоровительного центра в Рыбинске. Причиненный злоумышленниками ущерб в каждом случае составил от 1 до 4 миллионов рублей. Наиболее крупный факт безучетного потребления электроэнергии специалисты отдела безопасности и Рыбинского РЭС выявили в конце сентября в одной из гостиниц города Мышкина. На приборе учета были сорваны пломбы, установлено постороннее устройство. Ущерб от правонарушения составил 10 миллионов 700 тысяч рублей. Другой распространенный тип нарушения – самовольное подключение к электросетям. В октябре сотрудники филиала «Ярэнерго» обнаружили дом в городе Ярославле, несанкционированно подключенный к электросетям. Объект потреблял электроэнергию без заключенного договора с электросетевой организацией. Ущерб от преступления - порядка 900 тысяч рублей.

По всем выявленным фактам филиалом «Ярэнерго» были написаны заявление в правоохранительные органы. В соответствии с законодательством за такие правонарушения предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Применяют злоумышленники порой и хитрые технологии. Один из представителей малого бизнеса из города Ярославля вживил в счетчик специальное устройство, с помощью которого дистанционно мог менять режим работы прибора. Но подобные ухищрения выгоды ему не принесли. Специалисты Ярэнерго обнаружили, что пломбы прибора подвергались постороннему воздействию и, исследовав счетчик, быстро нашли внутри инородное устройство. Ущерб составил свыше миллиона рублей, который нерадивому потребителю теперь придется компенсировать в судебном порядке. Кроме того, он будет привлечен законом к ответственности.

По вине злоумышленников могут происходить перепады напряжения и аварии в электросетях, выходить из строя бытовая техника. Ярославские энергетики призывают жителей региона быть бдительными и напоминают, что существует отдельный электронный почтовый ящик vorunet@mrsk-1.ru, куда можно направить информацию о фактах хищения электроэнергии. Передать информацию также можно по телефону доверия отдела безопасности филиала «Ярэнерго 8-980-709-90-80, действующего только в пределах региона, или по телефону круглосуточной прямой линии компании 8-800-50-50-115. Звонок бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU