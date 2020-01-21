2020-01-21T17:31:11+03:00
Общество

Ярославские энергетики заменили более полутысячи ламп уличного освещения в областном центре

Специалисты филиала «Россети Центр Ярэнерго» заменили 525 ламп на новые, провели ревизию и ремонт 262 светильников в различных районах областного центра
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Ежедневно в городе работает до девяти специальных бригад энергетиков, которые выполняют замену ламп, проверку контактных соединений и пусковой аппаратуры, устраняют мелкие дефекты для надежного функционирования уличного освещения.Ежедневно в городе работает до девяти специальных бригад энергетиков, которые выполняют замену ламп, проверку контактных соединений и пусковой аппаратуры, устраняют мелкие дефекты для надежного функционирования уличного освещения.
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Специалисты филиала «Россети Центр Ярэнерго» совместно с мэрией города Ярославля в рамках исполнения договора по обслуживанию системы наружного освещения заменили 525 ламп на новые, провели ревизию и ремонт 262 светильников в различных районах областного центра.

Специалисты Ярэнерго приступили к работам в январе 2020 года. Между МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля и филиалом «Россети Центр Ярэнерго» заключен договор на обслуживание уличного освещения. Ежедневно по заявкам мэрии города в рамках договора в городе работает до девяти специальных бригад энергетиков, которые выполняют замену ламп, проверку контактных соединений и пусковой аппаратуры, устраняют мелкие дефекты для надежного функционирования уличного освещения. Также специалисты Ярэнерго проводят ревизию системы уличного освещения, меняют вышедшие из строя отдельные элементы, подбирают подходящую цветовую температуру ламп для приведения уличного освещения города к единому стилю. Первоочередное внимание уделяется транспортным магистралям и крупным проспектам.

Стоит отметить, что последние два года обслуживанием уличного освещения Ярославля занимались различные сторонние организации, которые не всегда имели необходимые технические ресурсы и подготовленный персонал для этих работ. В ряде случаев были применены лампы и пускорегулирующая аппаратура светильников с параметрами, не соответствующими паспортным данным оборудования, в связи с этим на некоторых улицах города наблюдается недостаточный уровень освещенности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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