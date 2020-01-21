25 января ярославские студенты смогут бесплатно ездить на общественном транспорте
На 25 января для студентов Ярославля мэрия и транспортники приготовили подарок – весь день учащиеся смогут бесплатно ездить на общественном транспорте. Главное, предъявить кондуктору свой студенческий билет.
- Надеюсь, акция станет хорошей городской традицией, чтобы 25 января каждого года у студентов была возможность почувствовать заботу города, - отметил начальник управления по молодежной политике мэрии Ярославля Захар Кармалита.
Кроме того, поздравить учащихся вызвались многие кафе, бары и рестораны города: 25 января для всех студентов, а в некоторых заведениях – и для Татьян, будут действовать скидки на меню.
Кроме того, в субботу на территории Ярославского планетария пройдет уникальный концерт начинающих групп – молодых музыкантов. Начало концерта в 19:00.
ИСТОЧНИК KP.RU