25 января ярославские студенты смогут бесплатно ездить на общественном транспорте

21 Янв. 2020 2020-01-21T12:30:58+03:00

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На 25 января для студентов Ярославля мэрия и транспортники приготовили подарок – весь день учащиеся смогут бесплатно ездить на общественном транспорте. Главное, предъявить кондуктору свой студенческий билет.

- Надеюсь, акция станет хорошей городской традицией, чтобы 25 января каждого года у студентов была возможность почувствовать заботу города, - отметил начальник управления по молодежной политике мэрии Ярославля Захар Кармалита.

Кроме того, поздравить учащихся вызвались многие кафе, бары и рестораны города: 25 января для всех студентов, а в некоторых заведениях – и для Татьян, будут действовать скидки на меню.

Кроме того, в субботу на территории Ярославского планетария пройдет уникальный концерт начинающих групп – молодых музыкантов. Начало концерта в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU