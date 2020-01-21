В Ярославле более 20 кафе и ресторанов сделают скидки 25 января студентам и Татьянам. Адреса

21 Янв. 2020 2020-01-21T12:30:12+03:00

Скидки на меню в День студента будут действовать в более чем 20 кафе Ярославля Фото: Полина Вачнадзе

Главное, не забыть в этот день свой студенческий билет

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25 января отмечается День студента и Татьянин день. Мэрия Ярославля и предприниматели, которые занимаются ресторанным бизнесом, решили сделать свой подарок учащимся и именинницам: в ближайшую субботу во многих кафе, ресторанах и барах будут действовать скидки на меню.

Вот список мест, где можно весело провести время без серьезного вреда для стипендии. Главное, отправляясь отмечать праздник, не забудьте свой студенческий билет.

1. Кафе «Демидов» (ул. Нахимсона, 3) - 10%

2. Ресторан «Кинза» (ул. Кирова, 10/25) - 10%

3. Ресторан «Папа Карло» (пр.Ленина, 29/51) - 10%

4. Ресторан «Дудук» (Тверицкая наб., 27/2) - 10%

5. Пиццерия «Лапша на ушах» (пр.Ленина, 26) - 15%

6. Бургерная, 8/38 (ул. Свободы, 8/38) - 20%

7. Кафе «Органик кофе» (пр. Октября, 2; ул. Свободы, 32а; ул.Первомайская, 31/13 ; ул. Победы, 41а (МТРЦ «Аура»); просп.Толбухина, 58; Московский просп., 147) - 10%

8. Бар «Sweet pepper» (ул. Кирова, 10) - скидка на любимые студенческие коктейли, каждой Татьяне бокал шампанского в подарок весь день

9. Бургерная «За мясо» (ул. Кирова, 10) - 23% скидка на все меню с 10:00 до 15:00

10. Кафе «Имеди» (Депутатский пер., 2) - 10% на все меню всем студентам и Татьянам

11. Кафе «Русский чай» (ул. Кирова, 11) - 10%

12. Кондитерская «Миллион сладостей» (ул. Свободы, 23а) - 10%

13. Пиццерия «Академия» (ул. Революционная, 5; ул. Первомайская, 19; ул. Собинова, 35) - 10%

14. Ресторан «Белый кролик» (ул. Свободы, 2/40) - 10%

15. Ресторан «Графин» (ул. Свободы, 9) - 10%

16. Гастро бар «Дудки бар» (ул. Собинова, 33) - коктейль в подарок с 22:00 до 05:00, Татьянам – фирменный пряник в подарок

17. Ресторан «Русская охота» (Которосльная набережная, 60) - 15%

18. Кафе «Киш Миш» (ул. Республиканская, 82) -10%

19. Ресторан «Бульвар» (площадь Челюскинцев, 14) -10%

20. Ресторан «Собрание» (Волжская набережная, 33) - 10%

А еще 25 января все студенты смогут ездить на общественном транспорте бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU