2020-01-20T18:18:36+03:00
Общество

С января 2020 года в Ярославскую область не будут ввозить цитрусовые из Китая

Данная мера необходима для предотвращения распространения карантинных объектов на территории РФ
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Партии цитрусовых, которые были отгружены до 6 января 2020 года, к ввозу на территорию страны допускаются.Партии цитрусовых, которые были отгружены до 6 января 2020 года, к ввозу на территорию страны допускаются.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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С 6 января 2020 года на территорию Ярославской области перестали ввозить цитрусовые фрукты из Китайской Народной Республики. Это связано с тем, что в продукции неоднократно находили карантинные объекты.

- Данная мера необходима в целях предотвращения интродукции и распространения карантинных объектов на территории Российской Федерации, - прокомментировали в пресс-службе Россельхознадзора Ярославской области.

Все партии цитрусовых, которые были отгружены до 6 января 2020 года, к ввозу на территорию страны допускаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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