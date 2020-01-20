С января 2020 года в Ярославскую область не будут ввозить цитрусовые из Китая
Данная мера необходима для предотвращения распространения карантинных объектов на территории РФ
Партии цитрусовых, которые были отгружены до 6 января 2020 года, к ввозу на территорию страны допускаются.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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С 6 января 2020 года на территорию Ярославской области перестали ввозить цитрусовые фрукты из Китайской Народной Республики. Это связано с тем, что в продукции неоднократно находили карантинные объекты.
- Данная мера необходима в целях предотвращения интродукции и распространения карантинных объектов на территории Российской Федерации, - прокомментировали в пресс-службе Россельхознадзора Ярославской области.
Все партии цитрусовых, которые были отгружены до 6 января 2020 года, к ввозу на территорию страны допускаются.
ИСТОЧНИК KP.RU