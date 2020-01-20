С января 2020 года в Ярославскую область не будут ввозить цитрусовые из Китая

20 Янв. 2020 2020-01-20T18:18:36+03:00

Партии цитрусовых, которые были отгружены до 6 января 2020 года, к ввозу на территорию страны допускаются. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Изменить размер текста: A A

С 6 января 2020 года на территорию Ярославской области перестали ввозить цитрусовые фрукты из Китайской Народной Республики. Это связано с тем, что в продукции неоднократно находили карантинные объекты.

- Данная мера необходима в целях предотвращения интродукции и распространения карантинных объектов на территории Российской Федерации, - прокомментировали в пресс-службе Россельхознадзора Ярославской области.

Все партии цитрусовых, которые были отгружены до 6 января 2020 года, к ввозу на территорию страны допускаются.

ИСТОЧНИК KP.RU