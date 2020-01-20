2020-01-20T12:55:46+03:00
Общество

В Ярославле из 300 проверенных дворов только 38 были убраны как надо

На прошлой неделе во всех районах города проверяли, как чистят придомовые территории
Полина Вачнадзе
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Из 300 дворов в 262 были выявлены нарушения, причем одни и те жеИз 300 дворов в 262 были выявлены нарушения, причем одни и те жеФото: Мэрия Ярославля
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Вот уже не первую неделю ярославцы в социальных сетях то и дело жалуются на плохо убранные от льда дворы. Можно смело брать коньки и на них передвигаться, косо никто не посмотрит. На прошлой неделе муниципальная жилищная инспекция вместе с главами районов проверила, как управляющие компании справляются с уборкой дворов. Результаты сегодня огласили на общегородском совещании в мэрии.

- В каждом районе было проверено по 50 дворов. Из 300 в 262 были выявлены нарушения, причем одни и те же: гололед на дворовых проездах. Если к содержанию выходов из подъездов и к уборке тротуаров замечаний нет, то большинство проездов после потепления покрылись льдом, - сообщил начальник муниципальной жилищной инспекции Антон Кириллов.

Также он отметил, что в этом году письменных обращений по уборке дворовых территорий в муниципальную инспекцию еще не поступало, в ЕДДС обратилось 7 человек, много обращений в социальных сетях.

- Управляющие компании некачественно убирают ту территорию, за которую они отвечают. Я не буду поименно называть, обучать, как нужно убирать, это неправильно. Их надо предупреждать, если не понимают, через жилищную инспекцию привлекать. Не будем ждать, когда снег весной растает, убирать нужно сейчас, - сказал на общегородском совещании мэр Владимир Волков.

А тем временем, в трамвпункты Ярославля с 1 по 17 января с переломами, ушибами и прочими повреждениями обратились более 3 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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