2020-01-20T10:50:14+03:00
Общество

В январе в травмпункты Ярославля обратились больше 3 тысяч человек

Часто люди получают травмы, упав на скользких тротуарах
Полина Вачнадзе
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Итог 17 дней первого месяца года – 3361 травмированный.Итог 17 дней первого месяца года – 3361 травмированный.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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С 1 по 17 января в травматологические пункты больниц Ярославля обратилось за помощью более трех тысяч человек.

Травмпункт больницы имени Соловьева за эти дни принял 1902 пострадавших, в приемный покой этой же больницы было доставлено 594 человека.

В травматологический пункт больницы имени Семашко обралось 865 пострадавших. Итог 17 дней первого месяца года – 3361 травмированный.

Чаще всего у обратившихся диагностировали переломы, ушибы, растяжения связок, ушибы грудной клетки, травмы головы и вывихи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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