В январе в травмпункты Ярославля обратились больше 3 тысяч человек
Часто люди получают травмы, упав на скользких тротуарах
Итог 17 дней первого месяца года – 3361 травмированный.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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С 1 по 17 января в травматологические пункты больниц Ярославля обратилось за помощью более трех тысяч человек.
Травмпункт больницы имени Соловьева за эти дни принял 1902 пострадавших, в приемный покой этой же больницы было доставлено 594 человека.
В травматологический пункт больницы имени Семашко обралось 865 пострадавших. Итог 17 дней первого месяца года – 3361 травмированный.
Чаще всего у обратившихся диагностировали переломы, ушибы, растяжения связок, ушибы грудной клетки, травмы головы и вывихи.
ИСТОЧНИК KP.RU