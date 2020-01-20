В январе в травмпункты Ярославля обратились больше 3 тысяч человек

20 Янв. 2020 2020-01-20T10:50:14+03:00

Часто люди получают травмы, упав на скользких тротуарах

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С 1 по 17 января в травматологические пункты больниц Ярославля обратилось за помощью более трех тысяч человек.

Травмпункт больницы имени Соловьева за эти дни принял 1902 пострадавших, в приемный покой этой же больницы было доставлено 594 человека.

В травматологический пункт больницы имени Семашко обралось 865 пострадавших. Итог 17 дней первого месяца года – 3361 травмированный.

Чаще всего у обратившихся диагностировали переломы, ушибы, растяжения связок, ушибы грудной клетки, травмы головы и вывихи.

ИСТОЧНИК KP.RU