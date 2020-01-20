В Рыбинске вынесен приговор организаторам квеста, на котором 17-летняя девушка лишилась глаза

20 Янв. 2020 2020-01-20T12:08:14+03:00

Потерпевшая решением суда не довольна и, скорее всего, будет обжаловать приговор. ФОТО: из личного архива

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ЧП при прохождения квеста в Рыбинске случилось год назад. Ребята получили билеты в подарок за доброе дело – в новогодние праздники они в качестве волонтеров поздравляли детей-инвалидов. Все шло весело, но в какой-то момент игра вышла из-под контроля.

По словам организаторов игры, дети должны были из окна смотреть фейерверк, но те выбежали на улицу и часть из них оказалась под огнем.

- Организаторы, не предупредив участников мероприятия и не обеспечив надлежащую систему ограждения и защиты, использовали петарды для фейерверка на окончательном этапе игры. При проведении игрового мероприятия, несовершеннолетней потерпевшей в результате попадания петарды была причинена тяжелая травма глаза, - сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.

Собранные следствием доказательства оказались достаточными для вынесения приговора. Двое жителей Рыбинска признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

- Каждому из фигурантов дела назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда – по 750 тысяч рублей с каждого подсудимого, - сообщают в ведомстве.

Как стало известно КП-Ярославль, сама потерпевшая решением суда не довольна и, скорее всего, будет обжаловать приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU