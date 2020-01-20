В Рыбинске вынесен приговор организаторам квеста, на котором 17-летняя девушка лишилась глаза
ЧП при прохождения квеста в Рыбинске случилось год назад. Ребята получили билеты в подарок за доброе дело – в новогодние праздники они в качестве волонтеров поздравляли детей-инвалидов. Все шло весело, но в какой-то момент игра вышла из-под контроля.
По словам организаторов игры, дети должны были из окна смотреть фейерверк, но те выбежали на улицу и часть из них оказалась под огнем.
- Организаторы, не предупредив участников мероприятия и не обеспечив надлежащую систему ограждения и защиты, использовали петарды для фейерверка на окончательном этапе игры. При проведении игрового мероприятия, несовершеннолетней потерпевшей в результате попадания петарды была причинена тяжелая травма глаза, - сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.
Собранные следствием доказательства оказались достаточными для вынесения приговора. Двое жителей Рыбинска признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
- Каждому из фигурантов дела назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда – по 750 тысяч рублей с каждого подсудимого, - сообщают в ведомстве.
Как стало известно КП-Ярославль, сама потерпевшая решением суда не довольна и, скорее всего, будет обжаловать приговор.
ИСТОЧНИК KP.RU